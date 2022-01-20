Под санкции США попали еще четверо граждан Украины, в том числе и нардеп

Власти США пополнили санкционные списки, связанные с "вредоносной внешней деятельностью России", четырьмя физическими лицами из Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом говорится в обнародованном в четверг пресс-релизе Минфина США.

В частности, под санкциями оказался народный депутат Верховной Рады Украины IX созыва Олег Волошин.

Также санкции введены в отношении бывших народных депутатов Верховной Рады - Тараса Козака, Владимира Олейника и Владимира Сивковича