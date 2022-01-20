В Госдуме РФ назвали предложение о признании "Л/ДНР" "провокационным"

В российской Госдуме назвали инициативу фракции Коммунистической партии РФ о признании «ЛНР» и «ДНР» несвоевременной и провокационной, сообщает Новое время.

Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Он считает, что такая «инициатива» негативно отразиться на переговорном процессе с США.

"Сегодня, я считаю, важно добиться более значимого решения, указанного в наших требованиях. Заявление о признании „ЛНР“ и „ДНР“ может спровоцировать переговорщиков со стороны США и НАТО на то, чтобы назвать Россию агрессором и обвинить в том, что мы хотим забрать пол-Украины" , — сказал он.

В то же время Водолацкий отметил, что в случае отказа США и НАТО предоставить России гарантии безопасности, которые она требует, «начинает реализовываться план „Б“, при котором это заявление, возможно, найдет реализацию».

19 января депутаты внесли в Госдуму законопроект, в котором обращаются к президенту РФ Владимиру Путину по поводу необходимости признания «ДНР» и «ЛНР».

В феврале-марте 2014 года Россия после падения в Украине режима президента Виктора Януковича провела спецоперацию по оккупации Крыма, инспирировала выступление сепаратистов в Луганской и Донецкой области и пошла на прямое военное вторжение в августе 2014 и феврале 2015 годов.

Россия продолжает подпитывать войну на Донбассе деньгами и вооружением, создав в оккупированных районах полноценную армию в составе кадровых российских военных, граждан РФ и местных сепаратистских элементов.