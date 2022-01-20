Путин закладывает основы для вторжения в Украину — Блинкен

Россия является агрессором в Украине и Грузии, а не НАТО. И у Североатлантического альянса нет агрессии в отношении РФ﻿. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, которые находится с визитом в Берлине, сообщает Деловая столица.

По словам главы Госдепа, президент России Владимир Путин "закладывает основы для вторжения" в Украину. И российский лидер неоднократно заявлял американским руководителям, что не воспринимает Украину независимым государством.

"Россия утверждает, что вся проблема в НАТО. Это абсурдное заявление. НАТО не вторгалось в Грузию и в Украину. Это сделала Россия. НАТО — оборонительный союз, у которого нет агрессивных намерений по отношению к РФ" , — заявил Блинкен.

Госсекретарь также уточнил, что НАТО не окружает Россию со всех сторон, поскольку только 6% границ РФ, связаны со странами НАТО, а как раз Украина сейчас окружена российскими войсками.

19 января госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Киев. Поездку он назвал продуктивной, а также подтвердил неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.