И снова потепление: где в Украине ждать "плюсовую" погоду 21 января

После нескольких дней крещенских морозов, которые в этом году все же не такие сильные, как обычно в это время года, в Украину снова идет потепление, вплоть до плюсовой температуры днем. Также почти на всей территории страны ожидается снежная погода﻿.

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Итак, в пятницу, 1 января, во всех западных, центральных, а также в Харьковской и северных областях ожидается температура от -3°С до 1°С днем и от -7°С на западе до -2°С в центре ночью. В остальных восточных, а также в большинстве южных областей будет еще теплее – около 0-2°С днем и от -8°С на востоке до 0°С на юге ночью. А теплее всего будет в Одесской области и в Крыму – около 1-3°С днем и от -2°С до 0°С ночью.

Осадки 21 января ожидаются в виде снега на западе, в центре, на севере, на востоке и в Запорожской области, а также мокрого снега в Крыму. На востоке и на юге ожидается ветер около 11-22 км/час в среднем, в Луганской области возможны шквалы до 29 км/час. В центре и в Крыму ветер будет посильнее – на уровне 14-29 км/час в среднем, местами возможны шквалы до 32-36 км/час. И самый сильный ветер ожидается на западе и на севере – до 22-36 км/час в среднем.

Укргидрометцентр предупреждает, что 21 января в горах Карпат ожидается вьюга, а на дорогах страны – гололедица (I уровень опасности, желтый).

В столице Украины, Киеве﻿, 21 января ожидается температура воздуха от -4°С до 0°С в течение дня, сильный ветер 22-36 км/час и снег.