На МКС показали тучи пепла после извержения вулкана в Тонга

Пепел от извержения вулкана в тихоокеанском государстве Тонга, которое произошло 15 января, виден из космоса. Завораживающее и одновременно пугающее зрелище запечатлели на Международной космической станции, сообщает УНИАН.

Об этом сообщила астронавт NASA и офицер ВМС США Кайла Бэррон в Facebook.

По ее словам, пепел от вулкана поднялся высоко в атмосферу.

"Пепел от субботнего подводного извержения вулкана в отдаленном тихоокеанском государстве Тонга пробился на тысячи футов в атмосферу, и это видно из МКС. Во время прохода над Новой Зеландией в воскресенье (16 января, - ред.) я открыла ставни, чтобы посмотреть, можем ли мы увидеть какие-либо последствия извержения, и увидела, как этот большой шлейф закрывает солнце" , - говорится в сообщении.

Извержение вулкана в Тонга - что известно

Извержение подводного вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай у берегов Тонги произошло 15 января и повлекло за собой цунами, достигшее побережье Перу.

Восьмиминутное извержение было таким мощным, что похожие на раскаты грома звуки были слышны даже на Аляске. Извержение сопровождалось землетрясениями.

В результате извержения вулкана и последовавшего за ним цунами, архипелаг Тонга оказался отрезанным от мира.

Правительство Королевства Тонга 19 января впервые после извержения вулкана сделало официальное заявление, назвав произошедшее "беспрецедентной катастрофой" и заявив, что число погибших может возрасти.