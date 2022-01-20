Эрдоган предложил Путину и Зеленскому встретиться с глазу на глаз

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара хочет организовать встречу президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина с глазу на глаз, сообщает Новое время.

Об этом он заявил во время брифинга в четверг, 20 января.

Он подчеркнул, что отношения между Украиной и Россией «расстраивают Турцию».

"Атмосфера войны, это психологическое состояние, расстраивает нас, так как мы являемся страной, которая имеет хорошие отношения с обеими сторонами. Наша надежда состоит в том, чтобы устроить встречу Путина и Зеленского, обеспечить встречу с глазу на глаз, лицом к лицу" , — заявил турецкий президент.

19 января Реджеп Тайип Эрдоган предложил украинскому коллеге Владимру Зеленскому и главе Кремля Владимиру Путину провести встречу в Турции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение Эрдогана провести встречу Зеленского и Путина в Турции.

«Мы приветствуем усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации в Украине», — сказал он.

По его словам, « основные разногласия связаны с пробуксированием процесса выполнения Минских соглашений со стороны Украины ».