Эрдоган предложил Путину и Зеленскому встретиться с глазу на глаз
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара хочет организовать встречу президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина с глазу на глаз, сообщает Новое время.
Об этом он заявил во время брифинга в четверг, 20 января.
Он подчеркнул, что отношения между Украиной и Россией «расстраивают Турцию».
"Атмосфера войны, это психологическое состояние, расстраивает нас, так как мы являемся страной, которая имеет хорошие отношения с обеими сторонами. Наша надежда состоит в том, чтобы устроить встречу Путина и Зеленского, обеспечить встречу с глазу на глаз, лицом к лицу", — заявил турецкий президент.
19 января Реджеп Тайип Эрдоган предложил украинскому коллеге Владимру Зеленскому и главе Кремля Владимиру Путину провести встречу в Турции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение Эрдогана провести встречу Зеленского и Путина в Турции.
«Мы приветствуем усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации в Украине», — сказал он.
По его словам, «
основные разногласия связаны с пробуксированием процесса выполнения Минских соглашений со стороны Украины».
«Если Турция может побуждать их к выполнению этих договоренностей, то это можно только приветствовать. Место проведения встречи вторично», — сказал он.