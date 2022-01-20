Лукашенко назначил дату референдума по конституции Беларуси
Александр Лукашенко назначил на 27 февраля референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в конституцию, сообщает УНИАН.
Соответствующий указ Лукашенко подписал сегодня.
Указом определена формулировка вынесенного на референдум вопроса, которая дословно воспроизводится в бюллетене для голосования: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения конституции Республики Беларусь?"
Выносимые на референдум изменения и дополнения к конституции прилагаются к указу.
Напомним, в проекте новой конституции Беларуси предусмотрены изменения в структуре власти.
Так, президент избирается на пять лет, но при этом "одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков". Ограничение начнет действовать после вступления в должность вновь избранного президента. Таким образом Лукашенко, если победит на выборах, будет президентом еще на два срока.
Также предлагается создать новый высший представительный орган – Всебелорусское народное собрание.