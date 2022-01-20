Директор ЦРУ тайно ездил в Берлин обсуждать Северный поток-2

Директор ЦРУ тайно посетил Берлин перед официальным визитом туда госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщает Новое время.

По данным The Wall Street Journal, Бернс встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем и проинформировал его и представителей немецкого разведсообщества о вероятных сценариях развития ситуации вокруг Украины и России.

Собеседники WSJ также сказали, что во время встречи обсуждался газопровод Северный поток-2. США призывают заблокировать его в случае нового вторжения РФ в Украину.

WSJ связывает визит Бернса с усилиями США по «убеждению европейских стран сплотиться вокруг более жесткого ответа Москве». Также сказано, что немецкий канцлер ранее воздерживался от заявлений о том, что Германия заморозит Северный поток-2 в случае российского вторжения в Украину. Хотя канцлер и его помощники в частных беседах делали подобные заверения, публично об этом не заявлялось, пишет газета.

Ранее телеканал CNN сообщал, что на прошлой неделе Уильям Бернс посетил Киев и провел встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Агентство Bloomberg 18 января писало, что правительство США обсуждает «проблему Германии», поскольку сомневается в готовности Берлина ввести жесткие санкции против России в случае военной агрессии против Украины.