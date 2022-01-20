На государственных остановлена почти половина энергоблоков

По причине нехватки угля не работают 10 из 23 энергоблоков ТЭС государственной компании "Центрэнерго", сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствуют данные системного оператора НЭК "Укрэнерго" по состоянию на 17:00.

В общей сложности в работе находится 7,5 энергоблоков. Остальные 6 блоков находятся на ремонте.

Больше всего энергоблоков за неимением угля простаивает на Змиевской ТЭС. На станции не работает 6 из 10 блоков. На Трипольской ТЭС из-за отсутствия угля простаивает 2 блока и 1 контур, на Углегорской — 1 энергоблок.

По данным министерства энергетики, по состоянию на 20 января на государственных ТЭС "Центрэнерго" находится 130 тыс. тонн угля. Ни одна из трех ТЭС не выполняет минимальный норматив накопления угля.