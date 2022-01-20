Канада отправила свой фрегат в Черное море

Вооруженные силы Канады отправили свой фрегат Монреаль в Средиземное и Черное моря. Миссия будет длиться шесть месяцев, сообщает Новое время.

Этот корабль впервые участвует в миссии НАТО Reassurance. Он вышел из порта в Галифаксе и направится в Средиземное и Черное моря.

Фрегат Монреаль находится в составе Вооруженных Сил Канады с 1994 года. Дважды он был флагманом, участвовал в операции НАТО в 1995 году во время морской блокады Югославии. В 2002 году корабль участвовал в миссии Аполлон во время войны в Афганистане.

#HMCSMontreal set sail today with 240 sailors, officers and aviators, on a 6-month overseas deployment, on #OpREASSURANCE, as part of SNMG2. This marks the 17th @RoyalCanNavy ship to deploy on this NATO mission and the 1st time for MONTREAL. Fair winds and following seas. ????????⚓️ pic.twitter.com/piBSVo0v9O — MARLANT (@RCN_MARLANT) January 19, 2022

18 января власти Канады направили в Украину группу силовиков элитного подразделения вооруженных сил Канадский полк специальных операций (CSOR).