В Украине за 2021 год значительно выросло сельхозпроизводство

Рост производства сельскохозяйственной продукции в Украине за 2021 год составило 14,4% по сравнению с предыдущим годом, сообщает УНИАН.

В частности, сельскохозяйственные предприятия за двенадцать месяцев увеличили производство на 19,2%, а хозяйства населения - на 5,5%.

Производство продукции растениеводства выросло на 19,9%, а продукции животного происхождения уменьшилось на 4,4%.

Наибольший рост общего сельхозпроизводства произошел в Одесской (на 90,1%), Николаевской (42,6%) и Кировоградской (40,8%) областях. Показатель значительно уменьшился в Сумской области - на 8,4%.

В Госстате отметили, что к январю-маю расчеты проводятся на основе данных о продукцию животноводства, а после этого периода - на основе данных о производстве продукции и животноводства, и растениеводства.