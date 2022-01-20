Вице-премьер Словакии объяснил свои слова о "российском" Крыме
Вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что осуждает аннексию Крыма, однако считает, что санкции против России наносят экономический ущерб, сообщает Деловая столица.
Сулик заявил, что его партия "Свобода и солидарность" осуждает аннексию Крыма Россией. При этом он назвал "личным мнением" свои слова, что "россияне не вернут Крым".
"Мы никогда не признаем насильственное изменение границ и поддерживаем дипломатические усилия Украины по восстановлению своего суверенитета и территориальной целостности", – подчеркнул Сулик.
При этом он повторил свой месседж, что некоторые экспортеры из Словакии пострадали от антироссийских санкций.
"Мое мнение было об экономическом эффекте (антироссийские санкции). Я никогда не сомневался в политическом эффекте торговых санкций", – сообщил Сулик.
Ранее министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что Россия не вернет Украине оккупированный Крым, а санкции против РФ наносят только вред ее торговым партнерам.
Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что Украина считает неприемлемыми заявления Сулика.