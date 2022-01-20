Депутат Волошин отреагировал на введение против него санкций США

Депутат от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин прокомментировал введение Соединенными Штатами Америки санкций против него, сообщает УНИАН.

В комментарии он сказал: " С улыбкой отношусь (к введению санкций – Ред.), потому что аргументация забавная ".

Волошин подчеркнул, что тот факт, что он соратник Виктора Медведчука, является общеизвестным.

"Они (санкции – Ред.), конечно, напрямую не влияют. Я человек небогатый по сравнению с моими коллегами в Верховной Раде, у меня счетов за границей нет, домов в США или Европе нет, да и в Украине квартира только" , – сказал он.

Депутат также сообщил, что у него есть действующая американская виза.

"Но там визовые ограничения не введены, насколько я знаю. Но я и так в обозримом будущем не собирался в Штаты" , – отметил Волошин.

Он удивлен, что введение ограничительных мер произошло именно сейчас.

"Мне необычно, что сейчас... в разгар напряженности между Россией и Украиной, между Россией и Западом... Мне просто обидно и неприятно" , – сказал он.

Напомним, в США ввели ограничительные меры против двух народных депутатов из политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака и Олега Волошина, а также бывших народных депутатов от Партии регионов – Владимира Олейника и Владимира Сивковича.

Как сказано в сообщении Минфина США, эти лица действуют под руководством Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ и поддерживают российские операции влияния против Соединенных Штатов и их партнеров и союзников.

Все четверо играли разные роли в кампании по глобальному влиянию России для дестабилизации суверенных стран в поддержку политических целей Кремля.