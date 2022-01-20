США обвинили Россию в вербовке украинских чиновников

Россия вербует действующих и бывших украинских чиновников, чтобы попытаться взять под контроль правительство Украины, говорится в заявлении американского Министерства финансов США о введении санкций против четырех депутатов Верховной Рады, сообщает Новое время.

"Россия поручила своим разведывательным службам вербовать нынешних и бывших украинских правительственных чиновников, чтобы подготовиться к захвату правительства Украины и контролю над критической инфраструктурой Украины с помощью оккупационных российских сил" , — цитирует американское министерство СNN.

По данным Минфина CША, Россия вербует украинских чиновников, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации, угрожать суверенитету Украины, а затем использовать этих чиновников для разжигания беспорядков перед потенциальным российским вторжением.