Мигранты из Беларусь штурмовали границу Польши, есть пострадавший

За прошлые сутки, 19 января, 38 иностранцев, при поддержке белорусских служб, пытались нелегально пересечь границу с Польшей. Пострадал польский пограничник, сообщает Новое время.

"На отрезке, охраняемом пограничной заставой в Мельнике, группа из 30 человек силой форсировала границу" , — говорится в сообщении ﻿пресс-центр Пограничной службы Польши.

При этом сообщается, что были задержаны граждане Ирака, Гвинеи, Пакистана, Сирии и Индии.

Кроме того, польский пограничник получил ранение. Его ударили камнем по голове. Он был доставлен в больницу.

В Польше за первую половину января 2022 года зафиксировали уже более 500 попыток пересечения границы из Беларуси.