Мигранты из Беларуси штурмовали границу Польши, есть пострадавший

Мигранты из Беларуси штурмовали границу Польши, есть пострадавший

За прошлые сутки, 19 января, 38 иностранцев, при поддержке белорусских служб, пытались нелегально пересечь границу с Польшей. Пострадал польский пограничник, сообщает Новое время.

"На отрезке, охраняемом пограничной заставой в Мельнике, группа из 30 человек силой форсировала границу", — говорится в сообщении ﻿пресс-центр Пограничной службы Польши.

При этом сообщается, что были задержаны граждане Ирака, Гвинеи, Пакистана, Сирии и Индии.

Кроме того, польский пограничник получил ранение. Его ударили камнем по голове. Он был доставлен в больницу.

В Польше за первую половину января 2022 года зафиксировали уже более 500 попыток пересечения границы из Беларуси.

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