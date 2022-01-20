Байдена хотят обязать раскрыть состояние Путина и его семьи
В США обнародовали текст законопроекта, который предусматривает санкции против окружения президента России Владимира Путина. В списке всего 35 человек, в том числе миллиардеры и топ-чиновники, сообщает Обозреватель.
Документ обнародовала газета The Washington Post. Он предлагает обязать американского президента Джо Байдена представить отчет о личном состоянии хозяина Кремля.
Соавторами законопроекта, который уже внесен на рассмотрение, выступили 38 конгрессменов. Они предлагают:
- объявить Россию государством-спонсором терроризма, а боевиков на Донбассе – членами иностранных террористических организаций;
- запретить американцам проводить операции с российским госдолгом;
- ввести санкции против российского газопровода "Северный поток-2" и организаций, причастных к его планированию, строительству и техническом обслуживанию;
- обязать Байдена в срок не менее 120 дней после вступления в силу закона опубликовать отчет о личном состоянии и источниках дохода Путина, членов его семьи, в том числе и гимнастки Алины Кабаевой, которую называют любовницей президента РФ.
Против кого предлагается ввести санкции:
- миллиардер Роман Абрамович,
- миллиардер Алишер Усманов,
- миллиардер Олег Дерипаска,
- миллиардер Геннадий Тимченко,
- глава "Газпрома" Алексей Миллер,
- директор "Роснефти" Игорь Сечин,
- глава ВТБ Андрей Костин,
- заместитель президента ВТБ,
- сын директора ФСБ Денис Бортников,
- глава ВЭБ Игорь Шувалов,
- президент "Транснефти" Николай Токарев,
- премьер-министр России Михаил Мишустин,
- пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,
- директор ФСБ Александр Бортников,
- секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев,
- мэр Москвы Сергей Собянин,
- губернатор Московской области Андрей Воробьев,
- губернатор Петербурга Александр Беглов,
- министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко,
- глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин,
- глава администрации президента РФ Антон Вайно,
- первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко,
- директор Росгвардии Виктор Золотов,
- глава ЦИК РФ Элла Памфилова,
- бывший генпрокурор Юрий Чайка,
- гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст,
- теле- и радиоведущий Владимир Соловьев,
- главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян,
- бывший начальник ФСБ в Томске Дмитрий Иванов,
- начальник управления "Т" службы экономической безопасности ФСБ России Виктор Гаврилов,
- бывший директор ФСИН Александр Калашников,
- судья Химкинского районного суда Елена Морозова,
- глава управления МВД Химок Игорь Янчук.