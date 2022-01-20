Байдена хотят обязать раскрыть состояние Путина и его семьи

Байдена хотят обязать раскрыть состояние Путина и его семьи

В США обнародовали текст законопроекта, который предусматривает санкции против окружения президента России Владимира Путина. В списке всего 35 человек, в том числе миллиардеры и топ-чиновники, сообщает Обозреватель.

Документ обнародовала газета The Washington Post. Он предлагает обязать американского президента Джо Байдена представить отчет о личном состоянии хозяина Кремля.

Соавторами законопроекта, который уже внесен на рассмотрение, выступили 38 конгрессменов. Они предлагают:

  • объявить Россию государством-спонсором терроризма, а боевиков на Донбассе – членами иностранных террористических организаций;
  • запретить американцам проводить операции с российским госдолгом;
  • ввести санкции против российского газопровода "Северный поток-2" и организаций, причастных к его планированию, строительству и техническом обслуживанию;
  • обязать Байдена в срок не менее 120 дней после вступления в силу закона опубликовать отчет о личном состоянии и источниках дохода Путина, членов его семьи, в том числе и гимнастки Алины Кабаевой, которую называют любовницей президента РФ.

Против кого предлагается ввести санкции:

  • миллиардер Роман Абрамович,
  • миллиардер Алишер Усманов,
  • миллиардер Олег Дерипаска,
  • миллиардер Геннадий Тимченко,
  • глава "Газпрома" Алексей Миллер,
  • директор "Роснефти" Игорь Сечин,
  • глава ВТБ Андрей Костин,
  • заместитель президента ВТБ,
  • сын директора ФСБ Денис Бортников,
  • глава ВЭБ Игорь Шувалов,
  • президент "Транснефти" Николай Токарев,
  • премьер-министр России Михаил Мишустин,
  • пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,
  • директор ФСБ Александр Бортников,
  • секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев,
  • мэр Москвы Сергей Собянин,
  • губернатор Московской области Андрей Воробьев,
  • губернатор Петербурга Александр Беглов,
  • министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко,
  • глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин,
  • глава администрации президента РФ Антон Вайно,
  • первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко,
  • директор Росгвардии Виктор Золотов,
  • глава ЦИК РФ Элла Памфилова,
  • бывший генпрокурор Юрий Чайка,
  • гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст,
  • теле- и радиоведущий Владимир Соловьев,
  • главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян,
  • бывший начальник ФСБ в Томске Дмитрий Иванов,
  • начальник управления "Т" службы экономической безопасности ФСБ России Виктор Гаврилов,
  • бывший директор ФСИН Александр Калашников,
  • судья Химкинского районного суда Елена Морозова,
  • глава управления МВД Химок Игорь Янчук.

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