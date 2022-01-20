Байдена хотят обязать раскрыть состояние Путина и его семьи

В США обнародовали текст законопроекта, который предусматривает санкции против окружения президента России Владимира Путина. В списке всего 35 человек, в том числе миллиардеры и топ-чиновники, сообщает Обозреватель.

Документ обнародовала газета The Washington Post. Он предлагает обязать американского президента Джо Байдена представить отчет о личном состоянии хозяина Кремля.

Соавторами законопроекта, который уже внесен на рассмотрение, выступили 38 конгрессменов. Они предлагают:

объявить Россию государством-спонсором терроризма, а боевиков на Донбассе – членами иностранных террористических организаций;

запретить американцам проводить операции с российским госдолгом;

ввести санкции против российского газопровода "Северный поток-2" и организаций, причастных к его планированию, строительству и техническом обслуживанию;

обязать Байдена в срок не менее 120 дней после вступления в силу закона опубликовать отчет о личном состоянии и источниках дохода Путина, членов его семьи, в том числе и гимнастки Алины Кабаевой, которую называют любовницей президента РФ.

Против кого предлагается ввести санкции: