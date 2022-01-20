Украинских заробитчан в Польше станет больше

Упрощение процедуры легализации и трудоустройства повысило заинтересованность украинцев работой в Польше. В январе спрос на вакансии в этой стране вырос на 37,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает Новое время.

В аналитическом центре компании по международному трудоустройству Gremi Personal напомнили, что с 29 января разрешение на работу в Польше (oświadczenie) будут выдавать сроком до двух лет.

"Увеличение срока выдачи разрешений на работу может привести к увеличению потока рабочей силы в страну из Украины в 2022 году. А также, по мнению экспертов, все большее количество украинцев будет оставаться работать в Польше на длительный период пребывания" , — отметили в Gremi Personal.

"Это ключевой документ, который дает возможность гражданину Украины начать работать в Польше. До этого времени такие краткосрочные разрешения давало право на трудоустройство 6 месяцев в году, а следующее разрешение можно было получить через полгода или нужно было оформлять годовое разрешение на работу (zezwolenie), ожидание которого занимало до 5 месяцев. Сейчас этот коридор отменили. Это важное нововведение для украинцев, желающих приехать в Польшу на работу дольше, чем на 3 месяца" , — говорится в сообщении.

Всплеск интереса украинских рабочих к трудоустройству в Польше отметили и аналитики кадрового портала grc.ua.

Так, ссылаясь на данные Отчета о международной миграции (World Migration Report) Украина занимает 8-е место в списке стран, граждане которых выезжают на работу за границу, с показателем 5,5−6 млн человек. При этом более 1,5 млн украинцев работает в Польше.

Главный фактор — более высокие зарплаты. Так, средняя предлагаемая зарплата в Польше составляет в пересчете 78 100 грн:

от 44 100 до 103 500 грн предлагают 50% работодателей;

от 103 500 до 123 300 грн — 29%;

от 123 300 грн — 21%.

Как отметили в grc.ua, внедрение в начале 2021 года правительственной инициативы по реинтеграции работников в украинскую экономику не дало прогнозируемого эффекта.

Программа предусматривала, что вернувшиеся в Украину трудовые мигранты могут получить от государства 5 тыс. евро на открытие собственного бизнеса.

"Согласно официальным статистическим данным, объемы трудовой миграции в 2021 году быстро восстановились и превзошли доковидные показатели. За первое полугодие 2021 года в Польшу выдано более 400 тыс. рабочих виз, а за весь 2020 год — всего 500 тыс. Следовательно, можно прогнозировать, что в 2022 году количество украинских трудовых мигрантов не уменьшится" , — резюмировали в grc.﻿ua

Такого мнения придерживается и НБУ, который в конце 2021 года повысил прогноз роста переводов трудовых мигрантов с $ 13 млрд до $ 14 млрд.