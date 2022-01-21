Еврокомиссия спрогнозировала стабильно высокие цены на газ

Стоимость газа в Европе вряд ли быстро опустится к уровням предыдущих лет. Об этом говорится в отчете и прогнозах Еврокомиссии по рынку «голубого топлива», сообщает Лента.Ру.

Эксперты отметили, что в третьем квартале 2021 года цены на газ продолжали расти.

"Спотовые контракты выросли с 37 евро за мегаватт-час (МВтч) до 85 евро, таких максимумов на европейских хабах раньше почти не было" , — уточнили они.

После стоимость выросла до рекордного уровня — более 100 евро за МВтч. В Еврокомиссии добавили, что возросли также форвардные контракты.

Пока в регионе будут стабильно высокие цены, уверены аналитики. Еврокомиссия призвала не ждать их падения в ближайшее время.