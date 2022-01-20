"Евросолидарность" вышла в лидеры партийного рейтинга на выборах в ВРУ

Партия "Европейская солидарность" укрепляет свое лидерство и опережает президентскую политсилу "Слуга народа" на 4%. Если бы выборы Верховной Рады проводились в следующее воскресенье, за "ЕС" были бы готовы отдать свой голос 14% опрошенных, сообщает Обозреватель.

Такие данные обнародовала компания Gradus по результатам опроса, проведенного 19 января. Среди определившихся со своим выбором, показатель составляет 22%.

"ЕС" лидирует в четырех макрорегионах – на западе за нее готовы проголосовать 28% респондентов, в Киеве – 28%, на севере – 19%, в центре – 24%. На востоке Украины политическая сила поддерживается 13% опрошенных, на юге Украины – 19%.

Результаты исследования. Источник: gradus.app

В то же время "Слугу народа" готовы поддерживать 11% всех опрошенных и 18% от определившихся. Партия лидирует только в двух макрорегионах. На востоке страны за политическую силу готовы голосовать 17% опрошенных, на западе – 20%, в Киеве – 13%, на севере – 16%, в центре Украины – 22%, на юге – 20% опрошенных.

Поддержка других партий:

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 6% (10%),

"Батьківщина" – 5% (8%),

"Украинская стратегия Гройсмана" – 5% (7%),

Другие политические силы показывают уровень поддержки ниже 5%.

Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Размер выборки: 1000 респондентов.