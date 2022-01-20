США разрешили поставку из стран Балтии в Украину Javelin и Stinger

США разрешили странам Балтии поставить в Украину оружие американского производства — противотанковые комплексы Javelin и зенитно-ракетные комплексы Stinger, сообщает Новое время.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что администрация президента США Джо Байдена также уведомила Конгресс, что планирует передать Украине пять транспортных вертолетов Ми-17, сказали собеседники газеты. Вертолеты предназначались афганской армии и находились в Украине на ремонте.

Представитель Госдепартамента заявил, что США и их партнеры «едины в том, чтобы ускорить помощь в обеспечении безопасности Украине».