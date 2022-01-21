США передут Украине пять вертолетов Ми-17 - WSJ

США передадут Украине пять военно-транспортных вертолетов Ми-17. Эти машины предназначались для военных в Афганистане, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

По данным источников издания Wall Street Journal, США планируют поставить Украине пять вертолетов Ми-17. Их изначально предполагалось передать военным Афганистана. Отмечается, что вертолеты ремонтировались на украинских предприятиях.

Напомним, ранее стало известно о планах США направить Украине новую военную помощь. Речь шла о вертолетах Ми-17В5 и Ми-8МТВ, которые принадлежали Военно-воздушным силам Афганистана.

Отметим, в начале декабря прошлого года Украина попросила США передать часть американских вооружений, которые предназначались Афганистану до захвата там власти "Талибаном".