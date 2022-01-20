В Кремле отреагировали на предложение Эрдогана по переговорам Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении личной встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина, сообщает Новое время.

Песков, в частности, отметил, что подготовка к такой встрече не ведется.

"По этой встрече нет ничего. Есть только накачка Украины вооружениями и невыполнение ею минского комплекса мер" , — заявил Песков.

20 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара хочет организовать встречу президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина с глазу на глаз.

Он подчеркнул, что отношения между Украиной и Россией «расстраивают Турцию».