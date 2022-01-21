Блинкен и Шольц обсудили меры в отношении РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен и канцлер ФРГ Олаф Шольц в четверг обсудили общие позиции в отношении жестких последствий для России в случае усиления ее агрессии против Украины, а также вызовы со стороны Китая, сообщает Интерфакс-Украина.

"Канцлер и госсекретарь вновь заявили о непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также совместную приверженность ввести жесткие меры в случае, если Россия усилит агрессию против Украины" , - говорится в пресс-релизе Госдепа.

"Они также обсудили вызовы, которые представляет Китайская народная республика" , - отмечается в документе.

Блинкен и Шольц также затронули тему восстановления СВПД. Они, в частности, заявили о необходимости оперативно вернуться к выполнению обязательств по ядерному соглашению, пока не станет слишком поздно.