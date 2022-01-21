Блинкен обратился к россиянам на фоне напряженной обстановки
Запад не стремится поставить под угрозу безопасность россиян. Кремль несет ответственность за эскалацию вокруг Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.
"И если бы я мог поговорить с русским народом, я бы сказал ему, что вы заслуживаете жить в безопасности и достойно, как и все люди во всем мире, и никто - ни Украина, ни Соединенные Штаты, ни НАТО или страны-члены - не стремятся поставить это под угрозу", - заявил Блинкен.
Он отметил, что в случае войны граждане России будут нести потери.
"Что действительно угрожает вашей безопасности, так это бессмысленная война с вашими соседями в Украине со всеми вытекающими из этого издержками. Прежде всего для молодых людей, которые будут рисковать или даже отдавать за это свою жизнь", - подчеркнул госсекретарь.
Блинкен также заявил, что в условиях российской эскалации ставки для Украины становятся более очевидными. Речь идет не только об угрозе вторжения, речь идет о праве Украины на существование.
Ранее Блинкен призвал весь мир позаботиться о разрешении ситуации вокруг Украины.