Блинкен обратился к россиянам на фоне напряженной обстановки

Запад не стремится поставить под угрозу безопасность россиян. Кремль несет ответственность за эскалацию вокруг Украины.﻿ Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

"И если бы я мог поговорить с русским народом, я бы сказал ему, что вы заслуживаете жить в безопасности и достойно, как и все люди во всем мире, и никто - ни Украина, ни Соединенные Штаты, ни НАТО или страны-члены - не стремятся поставить это под угрозу" , - заявил Блинкен.

Он отметил, что в случае войны граждане России будут нести потери.

"Что действительно угрожает вашей безопасности, так это бессмысленная война с вашими соседями в Украине со всеми вытекающими из этого издержками. Прежде всего для молодых людей, которые будут рисковать или даже отдавать за это свою жизнь" , - подчеркнул госсекретарь.

Блинкен также заявил, что в условиях российской эскалации ставки для Украины становятся более очевидными. Речь идет не только об угрозе вторжения, речь идет о праве Украины на существование.

Ранее Блинкен призвал весь мир позаботиться о разрешении ситуации вокруг Украины.