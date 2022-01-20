ВВП Украины в прошлом году оказался хуже ожидаемого

Валовый внутренний продукт в Украине в 2021 году вырос всего на 3,0%, что ниже прогноза НБУ в октябрь прошлого года, когда ожидался рост на уровне 3,1%, сообщает Корреспондент.

Об этом в четверг, 20 января, информировала пресс-служба НБУ. Как отметили в Нацбанке﻿, рост был ниже ожиданий.

"Среди причин - стремительное подорожание энергоносителей и их дефицит, влияние низких урожаев 2020 года, медленнее восстановление сектора услуг, ограниченные мощности отдельных производственных секторов, более существенные потери от пандемии, а также стремительная фискальная консолидация" , - говорится в сообщении НБУ.

Также НБУ ухудшил прогноз по ВВП на текущий 2022 год. Теперь рост валового внутреннего продукта ожидается на уровне 3,4%, в то время, как в октябре НБУ прогнозировал рост экономики на 3,8%.

Согласно обновленному прогнозу, в 2023 году экономика вырастет на 3,7% (ранее ожидался рост на 4,0%). В 2024 году ожидается рост на 4,0%.

Как отметили в НБУ, экономику поддержат потребительский спрос и все еще довольно благоприятные условия торговли.

"Однако весомым сдерживающим фактором будет оставаться напряженная геополитическая ситуация, которая негативно будет влиять на инвестиционные решения. Кроме того, несмотря на постепенное угасание пандемии, последствия коронакризиса будут оставаться довольно ощутимыми. Сравнительно высокие цены на энергоносители и дефицит отдельных видов сырья, прежде всего в первом полугодии, также будут ограничивать потенциал роста" , - говорится в сообщении.

По прогнозу НБУ, в 2023-2024 годах рост реального ВВП ускорится. Этому должна поспособствовать стабилизация геополитической ситуации в течение 2022 года, окончательное исчерпание негативных эффектов пандемии, дальнейший рост мировой экономики и сохранение довольно благоприятных условий торговли.