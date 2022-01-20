Зону ООС посетила делегация британских политиков

Зону ООС посетила делегация британских политиков

Район проведения операции Объединенных сил на Донбассе посетила делегация Комитета по иностранным делам парламента Великобритании, сообщает Корреспондент.

Как информирует пресс-центр штаба ООС в четверг, заместитель командующего Объединенными силами бригадный генерал Анатолий Шевченко ознакомил иностранных гостей с текущей ситуацией в районе проведения ООС.

"Британские парламентарии своими глазами увидели последствия российской вооруженной агрессии: разрушенные дома мирных жителей и изуродованную гражданскую инфраструктуру в городе Авдеевка", – говорится в сообщении.
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Кроме того, члены делегации побывали на некоторых позициях подразделений ВСУ и пообщались с украинскими военными.

"Следует отметить, что парламент Соединенного Королевства занимает активную и консолидированную позицию в осуждении российской агрессии и выступает за дальнейшее оказание политической поддержки и практической помощи Украине. Особую роль в формировании позиции британских законодателей и чиновников играет именно Комитет по иностранным делам", – добавили в штабе.
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