Зону ООС посетила делегация британских политиков
Район проведения операции Объединенных сил на Донбассе посетила делегация Комитета по иностранным делам парламента Великобритании, сообщает Корреспондент.
Как информирует пресс-центр штаба ООС в четверг, заместитель командующего Объединенными силами бригадный генерал Анатолий Шевченко ознакомил иностранных гостей с текущей ситуацией в районе проведения ООС.
"Британские парламентарии своими глазами увидели последствия российской вооруженной агрессии: разрушенные дома мирных жителей и изуродованную гражданскую инфраструктуру в городе Авдеевка", – говорится в сообщении.
Кроме того, члены делегации побывали на некоторых позициях подразделений ВСУ и пообщались с украинскими военными.
"Следует отметить, что парламент Соединенного Королевства занимает активную и консолидированную позицию в осуждении российской агрессии и выступает за дальнейшее оказание политической поддержки и практической помощи Украине. Особую роль в формировании позиции британских законодателей и чиновников играет именно Комитет по иностранным делам", – добавили в штабе.