Зону ООС посетила делегация британских политиков

Район проведения операции Объединенных сил на Донбассе посетила делегация Комитета по иностранным делам парламента Великобритании, сообщает Корреспондент.

Как информирует пресс-центр штаба ООС в четверг, заместитель командующего Объединенными силами бригадный генерал Анатолий Шевченко ознакомил иностранных гостей с текущей ситуацией в районе проведения ООС.

"Британские парламентарии своими глазами увидели последствия российской вооруженной агрессии: разрушенные дома мирных жителей и изуродованную гражданскую инфраструктуру в городе Авдеевка" , – говорится в сообщении.

Кроме того, члены делегации побывали на некоторых позициях подразделений ВСУ и пообщались с украинскими военными.