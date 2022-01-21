Байден напомнил РФ о высокой цене за агрессию против Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что Россия заплатит высокую цену за агрессию в отношении Украины даже если она не будет сопровождаться открытыми военными действиями, сообщает Сегодня.

Об этом президент США сказал на встрече с членами Целевой группы по внедрению инфраструктуры в США в четверг.

"Россия имеет большой опыт использования в целях агрессии мер, кроме открытых боевых действий: нападения вооруженных формирований, так называемые атаки в серых зонах, действия российских солдат без российской формы" , — отметил Байден.

Президент США напомнил о российском вторжении в 2014 году, которое началось с появления "зеленых человечков", а также хакерских атак, которые он отнес к способам ведения "гибридной войны".

"Это касается "зеленых человечков" в форме и кибератак. Мы должны быть готовы дать решительный и общий ответ на это с применением различных инструментов, которые есть в нашем распоряжении" , — подчеркнул Джо Байден.

Кроме того, он предупредил, что любое пересечение границы Украины организованными военными подразделениями РФ будет считаться вторжением.