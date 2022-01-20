Кипр изменил правила для вакцинированных туристов

Правительство Кипра ввело новые правила въезда туристов в страну. Согласно новым правилам, вакцинированные туристы и переболевшие COVID-19 смогут беспрепятственно посещать остров, независимо от того, входит ли их страна в список эпидемически безопасных, сообщает Укринформ.

По информации местных СМИ, другим решением правительство Кипра сократило срок самоизоляции с 14 до 10 дней для людей, имеющих близкие контакты с подтвержденным больным. Решение вступает в силу 24 января.

Согласно новым правилам, которые вступят в силу с 1 марта, путешественники, полностью вакцинированные от COVID-19 или выздоровевшие от вируса, независимо от того, внесена ли их страна в список красной или зеленой категории, будут освобождены от выполнения карантинных требований.

Эти люди могут въехать на Кипр с действительным сертификатом о вакцинации, выданным компетентными органами их страны, или сертификатом, подтверждающим, что они выздоровели от коронавируса.

Кипр признает почти все вакцины: Janssen, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik V, Sinopharm, Sinovac (CoronaVac), Covaxin, Sputnik Light и Novavax.