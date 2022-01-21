"Ливерпуль" победил "Арсенал" и вышел в финал Кубка лиги

Определился второй финалист Кубка лиги. "Ливерпуль" на выезде победил "Арсенал" со счетом 2:0 и вышел в финал, где встретится с "Челси", сообщает РБК-Украина.

"Арсенал" принимал "Ливерпуль" в ответном матче 1/2 финала Кубка лиги. В первом матче команды сыграли 0:0 на поле "мерсисайдцев".

Матч начался с атак хозяев поля и уже на 6-й минуте Александр Ляказетт попал в перекладину. Но уже на 19-й минуте Диогу Жота получил мяч от Александра-Арнольда обыграл защитников и открыл счет. До конца тайма "Ливерпуль" контролировал игру, не позволяя "канонирам" создавать голевые моменты.

В начале второго тайма Ляказетт мог сравнивать счет, но пробил выше ворот. В следующей атаке у Кейда Гордона был шанс удвоить счет, однако он не попал в ворота. На 59-й минуте возможность забить имел Ибрагима Конате, но штанга спасла ворота "Арсенала". В следующей атаке Эмиль Смит-Роу не использовал шанс сравнять счет, пробив мимо ворот. На 78-й минуте Диогу Жота вышел на свидание с вратарем и удвоил счет.

Благодаря победе над "Арсеналом" "Ливерпуль" вышел в финал Кубка лиги, где встретится с лондонским "Челси". Матч состоится 27 февраля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Напомним, что ранее "Челси" обыграл "Тоттенхэм" и вышел в финал Кубка лиги.