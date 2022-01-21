Журналисты обнародовали разговор чиновников о срыве запуска объекта в Чернобыле

Должностные лица государственной компании Энергоатом на совещании обсуждали, как скрыть факты исчезновения части денег на строительство стратегического объекта в Чернобыле, — об этом сказано в расследовании программы Схемы, сообщает Новое время.

По данным Схем, речь о задержке с введением в эксплуатацию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Чернобыле. В декабре позапрошлого года менеджмент Энергоатома говорил, что объект готов почти на 100%. Тогда же, по данным журналистов, был заключен непубличный договор на 422 млн грн с новым частным подрядчиком, привлеченным без тендера, — фирмой КБР.

В течение 2021 года Энергоатом перечислил компании более 1 млрд грн на завершение строительства — вдвое большую сумму, сказано в расследовании. В руководстве не предоставили журналистам договор и смету предусмотренных расходов.﻿

Инфографика: Schemes (RFE/RL Graphics)

Схемы заявили, что получили запись совещания в кабинете высокопоставленного чиновника Энергоатома, которое, предположительно, состоялось 28 декабря 2020 года. Они сопоставили запись с другими фактами и событиями того времени, что «позволяет с высокой вероятностью говорить о ее аутентичности». Участники совещания, личности которых установили Схемы, отказались комментировать запись, но не опровергли, что такие переговоры были.

"Вы же понимаете, что деньги ушли, проданы, сп****ны так далее. Надо находить другие источники финансирования, причем их нужно как-то узаконить. Как? Мы еще не совсем понимаем" , — говорит на записи голос, похожий на голос Николая Божка.

Божок руководит Атомпроектинжинирингом — подразделением Энергоатома, которое выступает заказчиком строительства объекта.﻿

Инфографика: Schemes (RFE/RL Graphics)

Инфографика: Schemes (RFE/RL Graphics)

В кабинете, предположительно, присутствовали частные подрядчики и субподрядчики, которые до этого осваивали средства на строительство хранилища. Судя по разговору участников совещания, часть денег пропала, и представитель Энергоатома рассуждает, как это скрыть: «закрыть дыры» через старую закупку и старого подрядчика Укрстроймонтаж или через привлеченного нового подрядчика КБР.

"У меня есть дыры, которые проще залатать с той стороны, чем с этой. Потому что дыры бывают разные. Поэтому слушайте внимательно, прекратите паниковать… Мы будем сильно напрягаться для того, чтобы максимально вас вытащить, потому что, вытянув вас, мы вытащим себя. Нам вашей крови не нужно" , — говорит голос, похожий на голос Божко, предположительно, обращаясь к представителям частных фирм, которые работали на объекте с 2017 года.

Николай Божко и другие предполагаемые участники разговора не ответили на вопросы журналистов. Также Схемы обращались к временному и.о. Энергоатома Петру Котину и министру энергетики Герману Галущенко, который во время подписания контракта с новым подрядчиком был вице-президентом Энергоатома, но не получили ответа.

В феврале 2021-го и.о. главы Энергоатома Петр Котин заявил, что компания решила окончательно отказаться от вывоза отработанного ядерного топлива в Россию. Ранее Украина каждый год платила РФ около 200 млн долларов за услуги по вывозу ядерных отходов.

На ЦХОЯТ планируют свозить топливо с Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской АЭС (у Запорожской АЭС есть свое хранилище). Проект строительства был утвержден правительством в июне 2017-го, но сроки завершения постоянно сдвигались. Сейчас в руководстве называют окончательной датой введения ЦХОЯТ в эксплуатацию март 2022 года, сообщают Схемы.