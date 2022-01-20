Парламент Литвы не поддержал обязательную COVID-вакцинацию медиков

Сейм Литвы не поддержал введение в стране обязательной вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 для медиков и работников социальных служб, сообщает Укринформ.

Как передают литовские СМИ, законопроект об обязательной вакцинации был инициирован правительством, утверждавшим, что мероприятие направлено на обеспечение безопасной работы учреждений здравоохранения и социальной помощи в условиях быстрого распространения штамма Омикрон.

Ранее глава правительства Литвы Ингрида Шимоните подчеркнула, что очень важно минимизировать риски для медиков при исполнении ими своих профессиональных обязанностей.

Оппоненты законопроекта заявляли, что это решение будет только поляризовать общество, ведь уже и без того в Литве невакцинированы только 1% медицинских работников.

В конце концов, в парламенте "за" проголосовали 60 депутатов, "против" – 53, воздержались – 10.