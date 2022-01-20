Польша рассматривает возможность поставок оружия в Украину

Варшава рассматривает возможность предоставления Киеву военной помощи, и этот вопрос обсуждается в польской Висле Президентами Украины и Польши Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой, сообщает Укринформ.

Об этом в эфире польского телеканала, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

"Об этом говорят оба Президента" , - подчеркнул Солох, отвечая на вопрос, намерена ли Польша оказать Украине военную поддержку в контексте военной агрессии России.

По его словам, во время разговоров Президентов будут "обсуждаться возможности поддержки Украины также и в материальном плане, а не только в контексте политической поддержки".

Солох добавил, что перед встречей с Зеленским Дуда обсудил вопросы предоставления помощи Украине в кругу представителей польского правительства, в частности, руководства Минобороны, МВД и МИД Польши.