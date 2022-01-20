США официально обвинили в воздушном пиратстве белорусских чиновников

Официальные лица США выдвинули обвинения в воздушном пиратстве представителям белорусского режима, причастным к инциденту с вынужденной посадкой самолета Ryanair в мае 2021 года, когда был арестован оппозиционный журналист, говорится в заявлении прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, сообщает Укринформ.

«Высокопоставленные белорусские чиновники прибегли к сговору, использовав ложную угрозу заминирования (самолета – ред.), чтобы незаконно перенаправить в другое место пассажирский рейс, где были и американские граждане, с целью ареста белорусского диссидента» , - отмечается в заявлении.

В частности, официальные обвинения предъявлены против гендиректора предприятия БелАэроНавигация, его заместителя и двух офицеров белорусской службы безопасности.

При этом американские правоохранители подчеркнули, что белорусская сторона грубо нарушила стандарты безопасности пассажирских полетов с целью «преследования инакомыслия и свободы слова» в стране.

Белорусские чиновники, против которых были предъявлены обвинения, находятся на территории своей страны. В то же время, американские правоохранители заявили, что они настроены решительно, чтобы привлечь к ответственности «участников шокирующего сговора, направленного на осуществление воздушного пиратства». В Штатах подчеркнули, что эти действия возбудили не только международные нормы, но и уголовное право США.