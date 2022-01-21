Белый дом: решение о следующих шагах по РФ - после встречи в Женеве

Дальнейшие шаги России во внешней политике обсудят в Белом доме после возвращения госсекретаря США Энтони Блинкена с переговоров в Женеве с министром России Сергеем Лавровым, сообщает Укринформ.

"Я ожидаю, что по возвращении госсекретаря Блинкена они будут обсуждать с командой по вопросам национальной безопасности, какие дальнейшие шаги будут правильными" , - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе очередного брифинга в четверг.

Она также отметила, что пока ничего не может сказать о планируемых контактах между американской и российской сторонами, в том числе на уровне глав государств.

В этом контексте Псаки обратила внимание на интенсивную дипломатию с россиянами на прошлой неделе, нынешнее европейское турне Госсекретаря Блинкена, а также многочисленные контакты с европейскими союзниками и партнерами, включая Украину.

Кроме того, по ее словам, президент Байден общается с членами Конгресса США по вопросу Украины, которые недавно прибыли из Киева, где встречались с представителями украинских властей.