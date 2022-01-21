Джонсон обсудил с Шольцем обстановку вокруг Украины
Премьер Великобритании Борис Джонсон поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем о ситуации в Украине, сообщает Интерфакс-Украина.
"Лидеры обсудили тревожные события на украинской границе и согласились, что дальнейшая военная агрессия дорого обойдется России", - информирует канцелярия премьер-министра.
Отмечается, что Джонсон и Шольц выразили "глубокую озабоченность продолжающимися дестабилизирующими действиями России в Украине". Они заявили, что "любое вторжение в Украину будет серьезной стратегической ошибкой".
При этом Джонсон подчеркнул важность совместной работы союзников по НАТО по скоординированному реагированию.
"Лидеры договорились поддерживать тесный контакт по этому вопросу, и премьер-министр заявил, что надеется на тесное сотрудничество с канцлером Шольцем на протяжении всего их председательства в G7", - говорится в сообщении.