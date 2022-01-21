В Сенате США представили законопроект о ленд-лизе для Украины

Сенатор из США Джин Шахин представила законопроект о ленд-лизе для Украины. Он призван упростить оказание военной помощи стране, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Инициатива появилась по итогам недавней поездки делегации американских парламентариев в Украину.

"Этот законопроект наделит президента расширенными полномочиями быстрее заключать соглашения ленд-лиза напрямую с Украиной и ускорять поставки военного оборудования, необходимого для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения" , - говорится в заявлении сенатора.

Практика "ленд-лиза" получила широкую известность в годы Второй мировой войны, когда США на частично взаимообратной основе снабжали оружием и стратегическими материалами союзников по антигитлеровской коалиции.