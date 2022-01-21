В Саудовской Аравии обнаружили аллею гробниц времен пирамид

В Саудовской Аравии археологи обнаружили "погребальные аллеи", которым 4500 лет, а также тысячи каменных подвесных гробниц. Пока неизвестно, могли ли на них проходить похоронные процессии, однако такие пути вполне могли способствовать путешествиям, сообщает Обозреватель.

Работа исследователей во главе с научным сотрудником Университета Западной Австралии Мэтью Далтоном была опубликована в журнале The Holocene, пишет Live Science. Отмечается, что погребальными аллеи называются по той причине, что рядом с ними расположены гробницы. Самая длинная из них протянулась на 105 миль (170 км).

"Погребальные аллеи", обнаруженные в Саудовской Аравии. Источник: Live Science

Как отметил Далтон, большинство этих проспектов "были просто сформированы по мере того, как земля становилась гладкой от шагов древних людей – и особенно, от копыт их домашних животных". По его словам, эти аллеи могли бы способствовать путешествиям на большие расстояния.

"Следуя по этим путям, люди могли преодолеть расстояние не менее 530 км с севера на юг" , – подчеркнул он.

Большинство этих проспектов были просто сформированы от шагов древних людей. Источник: Live Science

Исследователь добавил, что археологи мало знают о ритуалах, которые проводились на погребальных аллеях или даже в гробницах, выстроенных вдоль дорожек, поскольку человеческие останки внутри них находятся в плохом состоянии. Кроме того некоторые гробницы были ограблены, в результате чего в них не осталось никаких артефактов. Несмотря на недостаток информации, "нетрудно представить, что гробницы использовались для поминовения усопших" .

"Мы можем даже представить себе погребальные процессии, проходящие по аллеям от оседлых оазисов в сторону гробниц, но это чисто гипотетическое предположение, пока мы не найдем больше доказательств" , – сказал Далтон.

Примерно в то же время, когда строились гробницы и проспекты, египтяне возвели пирамиды, в том числе Великую пирамиду в Гизе. Тем временем в Месопотамии, расположенной к северу от Аравии, процветали различные цивилизации, строившие города и большие храмы в форме пирамид, известные как зиккураты. Несмотря на процветание культур в соседних Египте и Месопотамии, Далтон не считает, что люди в Саудовской Аравии вдохновились ими на строительство погребальных аллей и гробниц.