В Саудовской Аравии обнаружили аллею гробниц времен пирамид
В Саудовской Аравии археологи обнаружили "погребальные аллеи", которым 4500 лет, а также тысячи каменных подвесных гробниц. Пока неизвестно, могли ли на них проходить похоронные процессии, однако такие пути вполне могли способствовать путешествиям, сообщает Обозреватель.
Работа исследователей во главе с научным сотрудником Университета Западной Австралии Мэтью Далтоном была опубликована в журнале The Holocene, пишет Live Science. Отмечается, что погребальными аллеи называются по той причине, что рядом с ними расположены гробницы. Самая длинная из них протянулась на 105 миль (170 км).
Как отметил Далтон, большинство этих проспектов "были просто сформированы по мере того, как земля становилась гладкой от шагов древних людей – и особенно, от копыт их домашних животных". По его словам, эти аллеи могли бы способствовать путешествиям на большие расстояния.
"Следуя по этим путям, люди могли преодолеть расстояние не менее 530 км с севера на юг", – подчеркнул он.
Исследователь добавил, что археологи мало знают о ритуалах, которые проводились на погребальных аллеях или даже в гробницах, выстроенных вдоль дорожек, поскольку человеческие останки внутри них находятся в плохом состоянии. Кроме того некоторые гробницы были ограблены, в результате чего в них не осталось никаких артефактов. Несмотря на недостаток информации, "нетрудно представить, что гробницы использовались для поминовения усопших".
"Мы можем даже представить себе погребальные процессии, проходящие по аллеям от оседлых оазисов в сторону гробниц, но это чисто гипотетическое предположение, пока мы не найдем больше доказательств", – сказал Далтон.
Примерно в то же время, когда строились гробницы и проспекты, египтяне возвели пирамиды, в том числе Великую пирамиду в Гизе. Тем временем в Месопотамии, расположенной к северу от Аравии, процветали различные цивилизации, строившие города и большие храмы в форме пирамид, известные как зиккураты. Несмотря на процветание культур в соседних Египте и Месопотамии, Далтон не считает, что люди в Саудовской Аравии вдохновились ими на строительство погребальных аллей и гробниц.
"Мы считаем, что это явление, безусловно, было местным", – сказал Далтон, отметив, что люди в Саудовской Аравии строили большие каменные сооружения за тысячи лет до того, как в Египте были построены пирамиды.