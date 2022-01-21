Офицер ВСУ закрыл телом подчиненного от взрыва гранаты

В Николаевской области старший лейтенант Вооруженных сил Украины Богдан Федосенко спас своего подчиненного. Он закрыл его собой от взрыва гранаты, сообщает Обозреватель.

Богдан Федосенко. Источник: Facebook Командования сил логистики ВСУ

Об этом сообщается на Facebook-странице Командования сил логистики ВСУ. 25-летний боец, который служит в воинской части А0598, получил осколочные ранения и травмы.﻿

Инцидент произошел на полигоне во время занятий по огневой подготовке, которыми руководил Федосенко.

Один из военнослужащих бросил гранату, но та скатилась на бруствер (насыпь фортификационного сооружения). Старший лейтенант оттолкнул от места взрыва сержанта Романа Шубина, закрыв его собой, чем спас жизнь подчиненному.

Федосенко госпитализировали с осколочным ранением и травмами. Он заверил, что чувствует себя сейчас хорошо и готов вернуться на службу, однако ему предстоит пройти недолгую реабилитацию.