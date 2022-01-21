У Британии есть план эвакуации дипломатов на случай нападения РФ - СМИ

В Британии подготовили план эвакуации дипломатов из Украины в случае вторжения России. Проводить операцию будет поручено военнослужащим из эскадрона E SAS, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Согласно материалам Daily Express, проводить операцию по вывозу из Украины сотрудников диппредставительств Соединенного Королевства в Украине будет поручено военнослужащим из эскадрона E SAS, который местные СМИ называют "самым секретным военно-разведывательным подразделением" в составе Вооруженных сил Великобритании.

В свою очередь в Минобороны страны заявили, что не намерены давать комментарии относительно действий спецподразделений британской армии.