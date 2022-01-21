В Сирии из тюрьмы сбежали десятки боевиков ИГ

Не менее 20 заключенных из числа бывших боевиков террористической группировки «Исламское государство» сбежали из тюрьмы Эс-Санавия, расположенной на южной окраине города Хасеке в Сирии, сообщает Лента.Ру.

Как пишут СМИ Террористы из курдских формирований, которые контролируют город, блокировали квартал Гувейран, где находится тюрьма. В небе патрулируют вертолеты ВВС США, ведущие поиск сбежавших.

По информации SANA, десятки террористов, бежавших из тюрьмы, вооружены. Между ними и охранниками произошла перестрелка, были слышны также взрывы гранат.

На данный момент нет информации о том, смогли ли заключенные выбраться из города.