В Киеве при пожаре погибла пожилая женщина

В Киеве сегодня, 20 января, на ул. Деловой, 6, что в Печерском районе, произошла пожар в квартире на 5-м этаже 7-этажного жилого дома, в результате которой погиб человек, сообщает УНИАН.

Как информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщение о пожаре поступило в 15:52 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве. Сразу же к месту вызова были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

Как оказалось, пожар возник на кухне в одной из квартир на 5-м этаже 7-этажного жилого дома. Не теряя времени, бойцы приступили к открыванию двери горящей квартиры и сразу же приступили к тушению пожара. В 16:23 возгорание пожарные локализовали на площади 6 кв. м, а в 16: 39 - ликвидировали.

"Во время тушения пожара в квартире было обнаружено тело женщины 1960 года рождения" , - говорится в сообщении.

На месте происшествия работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава.

Причина возникновения возгорания устанавливается.