США ужесточают COVID-ограничения для въезжающих иностранцев

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США объявило в четверг, что будет требовать от всех иностранных граждан, пересекающих границу, полной вакцинации от COVID-19. Включая тех, кто въезжает в страну по необходимости, а не в целях туризма, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Как информирует пресс-служба ведомства, ограничения будут распространяться на всех лиц, не являющихся гражданами США, вне зависимости от причины въезда в страну, включая тех, чьи поездки вызваны необходимостью.

К лицам с видом на жительство правило не относится. Новое требование направлено на то, чтобы снизить нагрузку на сферу здравоохранения страны, а также способствовать трансграничной торговле и путешествиям.