Креминь сообщил о выполнении большинством изданий языкового закона

Секретариат уполномоченного по защите государственного языка во время мониторинга не обнаружил в местах продаж печатных СМИ изданий, не имеющих украинской версии, сообщает Укринформ.

Как информирует пресс-служба секретариата﻿, во время первого этапа мониторинга 18 января в Киеве осмотрены точки распространения в сетях супермаркетов "Новус", "Ашан", "Сильпо", "Варус", а также возле станций метро "Вокзальная", "Житомирская", "Академгородок", "Героев Днепра". Издания, вышедшие после 16 января и не имеющие украинской версии, в местах продажи не зафиксированы.

"Как видим, основные издатели выполняют норму закона. Более того, многие из них перешли на издание газет и журналов исключительно на государственном языке... С нового года о переходе на украинский объявил ряд общеполитических, специализированных, развлекательных, спортивных газет и журналов. Кстати, даже некоторые из тех, на чье законопослушание мало кто рассчитывал" , - заявил омбудсмен по вопросам языка Тарас Креминь.

В ходе мониторинга также установлено, что в целом распространители соблюдают норму об обязательном наличии не менее 50% экземпляров изданий на украинском языке.

В то же время отмечается, что в некоторых точках продаж ООО "Издательский дом 7я", ООО "Издательство Кузя", ООО "Мега-пресс", ООО "Бурда дистрибьюшенс сервисиз Украина" не оказалось экземпляров на украинском языке газет и журналов, но это может быть связано с недостаточным тиражом экземпляров на украинском языке в условиях переходного периода.