Школы Ужгорода переходят на дистанционное обучение

Школы Ужгорода с понедельника, 24 января, переводят на дистанционное обучение из-за увеличения количества больных острыми респираторными заболеваниями и COVID-19, сообщает Укринформ.

Эту информацию изданию подтвердили в пресс-службе Ужгородского городского совета. По предоставленной информации, соответствующее решение было принято 20 января на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Срок обучения на дистанционке определен на две недели с 24 января.

Сейчас в школах города 62 класса на самоизоляции из-за гриппа, ОРВИ и COVID-19. В то же время, дошкольные учебные заведения будут работать в привычном формате.