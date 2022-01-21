В наступательных операциях терроборона участвовать не будет - Галушкин

Силы территориальной обороны при открытой агрессии не будут вовлечены в наступательных операциях, сообщает Укринформ.

Об этом в интервью изданию сказал командующий Силами территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин, отвечая на вопрос, как будет действовать терроборона в случае агрессии и будет ли она использоваться в наступательных операциях.