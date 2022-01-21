В наступательных операциях терроборона участвовать не будет - Галушкин
Силы территориальной обороны при открытой агрессии не будут вовлечены в наступательных операциях, сообщает Укринформ.
Об этом в интервью изданию сказал командующий Силами территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин, отвечая на вопрос, как будет действовать терроборона в случае агрессии и будет ли она использоваться в наступательных операциях.
«В наступательных операциях, то точно – нет. Когда речь идет об открытой агрессии, то речь идет об обороне, а не о наступательных операциях, это во-первых. Во-вторых, насколько я знаю, сейчас в Верховной Раде идет работа по внесению изменений в закон «Об основах нацсопротивления», чтобы четко определить, будут ли применяться Силы территориальной обороны в пределах или в зоне ведения боевых действий. В законе написано: «Принять все необходимые меры для защиты…», это значит: «своевременное реагирование и принятие необходимых мер по защите территории и защите населения в определенной местности до момента развертывания в пределах такой территории группировки войск/сил». Конечно, будем защищать страну, честно и преданно», - подчеркнул командующий.