Курс валют НБУ на 21 января

Курс валют НБУ на 21 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 21 января 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 20 января, снизился до отметки 28.32 за 1 доллар.

Евро подешевел на 8 коп. до 32.11 за 1 евро.

Курс рубля упал на 4 коп. до 3.70 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 15 коп. до 38.55 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка понизился до уровня 30.93 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 2 коп. до 7.10 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 28.323600 --0.08
EUR Евро 32.114700 --0.08
RUB Рубль 0.369590 --0.004
GBP Фунт стерлингов 38.552700 --0.148
CHF Швейцарский франк 30.926000 --0.083
PLN Польский злотый 7.101100 --0.022

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