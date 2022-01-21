Курс валют НБУ на 21 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 21 января 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 20 января, снизился до отметки 28.32 за 1 доллар.

Евро подешевел на 8 коп. до 32.11 за 1 евро.

Курс рубля упал на 4 коп. до 3.70 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 15 коп. до 38.55 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка понизился до уровня 30.93 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 2 коп. до 7.10 за 1 польский злотый.