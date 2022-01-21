Курс валют НБУ на 21 января
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 21 января 2022 года
Курс доллара, по сравнению с 20 января, снизился до отметки 28.32 за 1 доллар.
Евро подешевел на 8 коп. до 32.11 за 1 евро.
Курс рубля упал на 4 коп. до 3.70 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 15 коп. до 38.55 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка понизился до уровня 30.93 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 2 коп. до 7.10 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|28.323600
|EUR
|Евро
|32.114700
|RUB
|Рубль
|0.369590
|GBP
|Фунт стерлингов
|38.552700
|CHF
|Швейцарский франк
|30.926000
|PLN
|Польский злотый
|7.101100