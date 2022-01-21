"Прочь руки от Украины": в Австрии обсудили угрозу со стороны РФ

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг призвал Россию "забрать руки у Украины", заявив во время своего выступления в Национальном совете Австрии о серьезных последствиях для РФ в случае дальнейшей агрессии, сообщает Укринформ.

Заседание нижней палаты парламента Австрии началось с так называемого "актуального часа" – дискуссии, которая проводится по запросу депутатов и во время которой соответствующий член правительства комментирует один из актуальных вопросов. Также свои мнения на этот счет высказывают представители разных фракций. В этот раз в качестве актуального вопроса был вынесен конфликт между Россией и Украиной. Инициатором стал депутат Гельмут Брандштеттер от либеральной партии Neos, а сам "актуальный час" назывался "Россия-Украина: сильная Австрия должна оказать активную поддержку ЕС с целью сохранения мира в Европе".

В своем выступлении Брандштеттер осудил российские агрессивные намерения и отметил, что Австрия должна стать на защиту Украины.

"Я убежден, что мы действительно должны очень четко сказать: уважаемый господин Путин, руки прочь от Украины!".

Выступавший после Брандштеттера глава австрийского МИД Александер Шалленберг в своей речи, в частности, заявил, что полностью разделяет этот призыв.

"И я полностью с вами согласен, уважаемый депутат: руки прочь от Украины! Это действительно основной посыл, о котором сейчас идет речь" , - заявил министр.

Говоря о накоплении Россией более 100 тыс. военных и тяжелой техники на границе с Украиной, Шалленберг сообщил австрийским депутатам, что "ситуация действительно очень серьезная, чрезвычайно опасная и невероятно напряженная". Комментируя требования России по гарантиям безопасности, главный австрийский дипломат также заявил, что "нельзя вести переговоры с танками и ракетами" или, как сказал госсекретарь Энтони Блинкен, "с пистолетом у головы Украины". По его словам, решение можно найти только в рамках диалога. И важно также, как добавил австрийский министр, чтобы ЕС тоже сидел за столом переговоров.

Глава МИД Австрии также отметил, что большинство требований России, как, например, юридически обязывающие гарантии того, что Украина никогда не вступит в НАТО, "просто неприемлемы". По его словам, это должен решать сам Альянс, а не третья страна. То же касается и требований Москвы относительно новых сфер влияния. При этом Шалленберг сообщил, что есть смысл в других предложениях Москвы, как, например, контроль над вооружениями и большей прозрачности военных учений или мер по укреплению доверия.

Австрийский министр также заявил о необходимости напомнить Москве о ее обязательствах относительно "принципов суверенного равенства государств, отсутствия угрозы силой, неприкосновенности границ и территориальной целостности, юридически обязывающих по Хельсинкскому Заключительному акту". Он также отметил позицию ЕС, который выступает за диалог и переговоры, но это должно происходить "не за счет безопасности, суверенитета и независимости наших партнеров".

"Честно говоря, российский нарратив о том, что они испытывают угрозу со стороны Украины и Запада, иногда просто непонятный. Это не Украина оккупировала часть России, это не Украина вооружает и не финансирует сепаратистские движения в России. Иногда возникает ощущение, что есть поджигатель, который сейчас заявляет, что боится огня" , - заявил Шалленберг.

Он добавил, что дальнейшая агрессия против Украины "будет иметь серьезные последствия для России".