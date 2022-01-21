В Пакистане в результате теракта погибли три человека

В результате теракта в городе Лахор на востоке Пакистана, погибли по меньшей мере три человека, еще 23 получили ранения, сообщает Укринформ.

По информации Синьхуа, теракт произошел на популярном рынке.

"Бомба была заложена в мотоцикле, припаркованном вблизи пункта обмена валют. Взрыв разрушил несколько машин, повредил соседние магазины и выбил окна в зданиях вокруг" , - говорится в материале.

По словам медиков, количество погибших может возрасти, поскольку четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

На данный момент место инцидента оцепили правоохранители, которые проводят расследование. Никакая группа или лицо пока не взяли на себя ответственность за теракт.