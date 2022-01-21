Главы МИД Канады и Франции обсудили агрессию РФ

Министры иностранных дел Канады Мелани Жоли и Франции Жан-Ив Ле Дриан поговорили о путях сдерживания возможной российской агрессии против Украины. Об этом по итогам встречи рассказали в МИД Канады, сообщает Укринформ.

“Среди обсужденных во время встречи вопросов, министры поделились мнениями о накоплении российских войск и вокруг Украины. Министр Жоли отметила важность сохранения непоколебимой поддержки Украины с целью сдерживания дальнейшей российской агрессии” , - рассказали в канадском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД добавили, что министры также "подчеркнули важность продолжения диалога, направленного на поиск мирного разрешения конфликта".